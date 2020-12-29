По данным министерства, у пациентов обнаружены симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения полагают, что число таких случаев на практике гораздо выше.

После вакцины Pfizer у 13 израильтян развился временный паралич лица. Об этом сообщило издание "Едиот Ахронот".

Один из пациентов рассказал свои ощущения после введения препарата. Он жаловался на странные ощущения на подбородке и во рту. Пациент утверждает, что проходил так 28 часов.

Не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли. Пациент

Минздрав попросил отложить вторую прививку тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза. Однако, врачи заявили о нецелесообразности введения второй дозы в таких случаях.

Ранее мы сообщили, что в Турции нашли тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза.

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