По его словам, на борту были 13 российских моряков.

В Турции нашли тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из России. Об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. Сухогруз "Арвин" отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Сейчас он терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму. Как сообщил губернатор, спасены пять членов экипажа, поиск остальных продолжается. Ситуацию осложняет плохая погода. Минобороны Турции направило в район крушения фрегат.

По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году. Долгое время он ходил под российским флагом, но потом был отдан сначала Болгарии, а потом – Камбоджи. На данный момент владельцем судна является Arvin Shipping LTD. Судно ходит под флагом Палау.

Ранее мы сообщили, что перед прилетом Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак.

Видео: Youtube/Haberso Official