"Пулково" временно не принимает самолеты

Все прибывающие борты направляются на запасные аэродромы.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что аэропорт "Пулково" временно закрыт. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаинцидент".

Аэропорт Пулково закрыт до 7:10 (до 10:10 по московскому времени) UTC по NOTAM. сказано в сообщении.

Отмечается, что все прибывшие самолеты отправлены на запасные аэродромы. Некоторые судна остаются в зоне ожидания. Предположительно ситуация связана с погодными условиями. Напомним, что сегодня в Северной столице идет снег.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы поделились в сети фотографиями первого снега.

Фото: Piter.TV