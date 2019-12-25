Аэропорт Пулково стал партнером "Единой карты петербуржца"

Держателям карт предоставят 15% скидки на различные услуги.

Оператор Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" стал партнером "Единой карты петербуржца". Об этом сообщила пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Теперь держатели ЕКБ смогут сэкономить на различных услугах в аэропорту. Например, они смогут получить скидку 15% на услугу упаковки багажа или при оплате бизнес-салона Пулково. Аналогичная скидка полагается и при прохождении всех обязательных процедур в ускоренном порядке и без очередей в сопровождении представителя аэропорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спецтехнику "Пулково" проверили на готовность к осенне-зимнему сезону.

Фото: Аэропорт Пулково / VK