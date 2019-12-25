Оператор "Пулково" избежал штрафа за загрязнение реки Новой

Суд посчитал экспертизу Росприроднадзора недостоверной.

Оператор аэропорта "Пулково", компания "Воздушные ворота Северной столицы", избежал крупного штрафа за загрязнение реки Новой. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Росприроднадзор 8 июля, суд счел вред водоему недоказанным, а счет выставленным с ошибками.

Известно, что Росприроднадзор требовал с аэропорта 162,6 млн рублей, но суд заявил, что инспекторы отбирали пробы из реки с нарушениями и в итоге предоставили неверные данные. Инстанция посчитала, что истец не смог доказать факт причинения вреда водоему. В Росприроднадзоре уверены, что ошибки в их экспертизе не было, эксперт для проведения анализа использовал инструкцию, которая утратила силу по одному из определений еще 12 лет назад. Пункт касался периодичности отбора проб, расчета их количества и использования пробоотборных устройств.

Ведомство будет обжаловать решение суда.

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Фото: Piter.TV