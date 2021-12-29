Аэропорт Алма-Аты взят под контроль силовиков

Помогли казахстанским силовикам российские миротворцы.

Казахстанские силовики при помощи российских миротворцев взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает Минобороны.

Напомним, что в Казахстан от России были направлены бойцы-десантники, для их перевозки ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124. Ранее сообщалось, что миротворцы будут охранять административные здания, а также помогать поддерживать правопорядок местным военным.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24", с 15:00 по местному времени аэропорты Казахстана возобновят полеты в Атырау, Туркестан, Шымкент, Москву и Дубай.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате у резиденции президента началась активная стрельба.

Видео: Telegram / Readovka, Военный обозреватель