В Алма-Ате продлили приостановку работы аэропорта

Работать аэропорт не будет до 21:00 (18:00 мск) 7 января.

До 21:00 (18:00 мск) 7 января была продлена приостановка работы аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает телеканал "Хабар-24", ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Ранее предполагалось, что к обеду 7 января работа транспортного объекта будет восстановлена.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты был захвачен террористическими бандами. Он сказал, что среди них есть и иностранные банды. Однако позже в ходе спецоперации аэропорт освободили.

Напомним, что работа аэропортов в Актобе и Актау также была блокирована из-за обострившейся обстановки в Казахстане.

Ранее мы писали, что протестующие в Алма-Ате захватили здание администрации.

Видео: Telegram / Readovka, Военный обозреватель