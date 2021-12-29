В Белом доме заявили, что возмутившие МИД РФ слова Блинкена отражают позицию США

В Белом доме также подчеркнули несогласие по ряду вопросов.

Представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу присутствия российских миротворцев на территории других государств отражают позицию Вашингтона.

Он подчеркнул также, что по ряду вопросов, которые Россия предложила в контексте будущей встречи в рамках переговоров по гарантиям безопасности, Белый дом не согласен.

Ранее Блинке заявил, что США вынесли один урок из истории. Он сказал, что "когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Так он прокомментировал ввод российских миротворческих сил в Казахстан.

Ранее мы сообщали, что США продолжат оказывать помощь Украине в области обороны.

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