Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в Хабаровске

Адвокат Борис Кожемякин заявил, что содержащийся в СИЗО губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не одобряет протестные акции в его поддержку. Об этом стало известно после судебного заседания, где обжаловался арест Фургала.
Кожемякин рассказал, что Фургал благодарен жителям за поддержку.
Никакого отношения к протестам он не имеет.
Борис Кожемякин, адвокат Сергея Фургала
Он добавил, что Фургал, как губернатор, не одобряет массовых несогласованных акций и считает, что всё должно быть в рамках действующего законодательства.
Отметим, что суд оставил решение предыдущей инстанции по аресту Фургала в силе.
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