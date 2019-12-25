Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в Хабаровске

Он считает, что всё должно быть в рамках действующего законодательства.

Адвокат Борис Кожемякин заявил, что содержащийся в СИЗО губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не одобряет протестные акции в его поддержку. Об этом стало известно после судебного заседания, где обжаловался арест Фургала.

Кожемякин рассказал, что Фургал благодарен жителям за поддержку.

Никакого отношения к протестам он не имеет. Борис Кожемякин, адвокат Сергея Фургала

Он добавил, что Фургал, как губернатор, не одобряет массовых несогласованных акций и считает, что всё должно быть в рамках действующего законодательства.

Отметим, что суд оставил решение предыдущей инстанции по аресту Фургала в силе.

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