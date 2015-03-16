Адвокат: за забытые дома водительские права придется платить штраф

Юрист рассказал, что нужно делать водителю, если он оставил удостоверение дома.

Адвокат "Защиты" Анатолий Миронов: за забытые дома водительские права придется платить штраф. В интервью информационному агентству "Прайм" специалист рассказал о действиях шофера в таком случае.

Эксперт призвал в первую очередь честно рассказать представителю закона о том, что вы забыли документ дома. Продолжить движение в таком случае можно будет сразу же,а транспортное средство не должны будут эвакуировать. Также еще одним вариантом будет дождаться на месте, пока кто-то из ваших знакомых не привезет права для проверки.

За такое правонарушение придется заплатить штраф в размере в 500 рублей или получить предупреждение о возможном отстранении от вождения.

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Фото: Piter.tv