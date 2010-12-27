Адвокат: проверку на вменяемость Соколова завершат к концу года

Часть психолого-психиатрического освидетельствования завершена.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что в Москве проверку на вменяемость Соколова завершат к концу года. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

Как оказалось, часть психолого-психиатрического освидетельствования завершена.

"Какие-то предварительные результаты мы уже имеем, однако оглашать их защита не будет. Это адвокатская тайна, да и экспертиза еще не завершена", —сказано в сообщении.

В настоящее время проходит предварительное расследование.

Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд оставил историка Соколова под стражей.

Фото:piter.tv