Адвокат: проверку на вменяемость Соколова завершат к концу года

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что в Москве проверку на вменяемость Соколова завершат к концу года. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.
Как оказалось, часть психолого-психиатрического освидетельствования завершена.
"Какие-то предварительные результаты мы уже имеем, однако оглашать их защита не будет. Это адвокатская тайна, да и экспертиза еще не завершена",
—сказано в сообщении.
В настоящее время проходит предварительное расследование.
Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд оставил историка Соколова под стражей.
Фото:piter.tv
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