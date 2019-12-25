Адвокат на "Давай поженимся" раскритиковал репертуар Гузеевой

Жених с первой минуты начал скандалить с ведущими.

В эфире передачи "Давай поженимся" на Первом канале разгорелся новый скандал. В студию пришел необычный жених – дерзкий адвокат Максим, который с первой минуты начал конфликтовать с ведущими.

В ходе беседы Лариса Гузеева иронично спросила у мужчины, не он ли отправляет ей язвительные комментарии в Instagram. В ответ Максим заявил, что ведущая льстит себе.

Недолго думая, дерзкий гость назвал программу, на которую пришел, устаревшей. Он упрекнул сваху Розу Сябитову в циничности и заявил, что она никогда не говорит о чувствах. Репертуар Ларисы Гузеевой мужчина назвал единообразным и обвинил ведущую в хамстве в отношении женихов и невест.

На этих словах терпение Гузеевой лопнуло, и она потребовала показать ей кадры, на которых она издевается над гостями. "Я могу принести нарезочку [видео], но у вас денег на мои услуги не хватит", - отметил жених.

Несмотря на то, что в студии разгорелся скандал, мужчина смог себе выбрать невесту и покинул "Давай поженимся" в сопровождении спутницы.

Ранее Сябитова раскрыла правду закулисья "Давай поженимся".

Фото: Instagram / _larisa_guzeeva_