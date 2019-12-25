Адвокат Торгашев представил копии писем от сообщников Евгений Понасенкова

Защитник заявил, что отправителями писем являются сообщники "маэстро".

Адвокат историка Олега Соколов Александр Торгашев представил на заседании суда доказательства травли, которую публицист Евгений Понасенков организовал в отношении подсудимого. Он попросил приобщить копии писем к общему делу, передает корреспондент Piter.TV.

Также Торгашев показал сообщения, которые поступали убитой Анастасии Ещенко. В них неизвестные отправители грозились причинить вред Соколову, в том случае если он не отзовет судебный иск. Напомним, между историком и Понасенковым идут судебные тяжбы. Защитник уверен, что письма посылали люди Понасенкова. Соколов также добавил, что "язвительный" стиль письма похож на стиль письма его оппонента.

На прошлом заседании, которое прошло 26 октября, свидетель заявил о том, что Евгений Понасенков довел историка до такого состояния, в котором он смог совершить убийство. Актер Александр Лепихов уверен, что все произошедшее было срежиссировано.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга