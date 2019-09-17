Адвокат Кокорина и Мамаева рассказал о дальнейшей судьбе футболистов

После освобождения по УДО спортсмены смогут вернуться на поле.

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о дальнейшей судьбе футболистов, освобожденных по УДО. Защитник заверил журналистов, что спортсмены смогут вернуться к своей прежней работе. Возможно, в скором времени болельщики увидят их на поле. Видео с интервью опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам адвоката, у Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар". В свою очередь у Кокорина заключено трудовое соглашение с петербургским "Зенитом". На вопрос журналистов о том, что "Краснодар" разорвал контракт с Мамаевым, защитник ответил отрицательно.

Утром 17 сентября стало известно, что Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных выпустили на свободу по УДО. Все они отбывали наказание в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Видео: Telegram / Mash