Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю

В городской администрации напомнили, что никаких предупреждающих знаков возле комплексов не предусматривается.

В понедельник, 6 сентября, Городской мониторинговый центр обратил внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе.

Отмечается, что комплексы фиксируют превышение скорости на аварийных участках во всех районах города. Адреса публикуются на сайте центра, а также в его соцсетях. Полученную информацию передают в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

В Смольном предупредили водителей и просят их быть внимательными и не нарушать.

Ранее мы писали, что в Петербурге заработали еще 20 новых комплексов фотовидеофиксации.

Фото: пресс-служба Смольного