Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге

Вся информация о зафиксированных нарушениях передаётся в ЦАФАП.

Комитет по информатизации и связи опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 24 по 31 октября.

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга. Адреса всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра.

Вся информация о зафиксированных нарушениях передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

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Фото: Piter.tv