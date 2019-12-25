Скидку в 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят с 1 января 2023 года

Уточняется, что скидка 50% на оплату штрафов будет сохранена.

В Министерстве финансов РФ сообщили, что 30% скидку на уплату госпошлин через "Госуслуги" отменят уже с 1 января 2023 года. Сейчас скидка действует для физических лиц на уплату госпошлины при безналичном расчете. Об этом сообщило ТАСС.

По данным Минфина, скидка изначально планировалась лишь как временная мера – до 1 января 2023 года. Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана уже с учетом отмены данной скидки.

Уточняется, что скидка 50% на оплату штрафов будет сохранена. У этой скидки нет срока действия, она установлена ст. 32.2 КоАП. Скидка в 50% дается не только тем, кто оплачивает штраф через Госуслуги, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней.

Фото: Piter.tv