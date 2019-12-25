Адреса платной парковки на Васильевском острове перечислили в Смольном

Район разбили на 5 основных парковочных зон.

С 1 ноября парковочные места на 118 улицах Василеостровского района официально станут платными. Конкретные адреса перечислили представители городского комтранса.

Проект постановления о парковочных зонах сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Функционально район разбили на 5 парковочных зон: "Остров Декабристов", "Васильевский", "Муниципальный округ № 7", "Гавань" и "Морской". Парковочное разрешение при этом распространяется на всю территорию Васильевского острова.

Наибольшее число парковочных мест (347) разместят на улице Собчака. Далее следуют улица Одоевского (256 мест), Шкиперский проток (231), набережная лейтенанта Шмидта (222), Гаванская улица (203), а также на 4-5-й (200), 14-15-й (205), 18-19-й (213), 2-3-й (227) и 20-21-й (231) линиях Васильевского острова. В общей сложности в районе будет обустроено 10 тыс. машиномест, не менее 10% из которых будут предназначены для людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы сообщили о том, что на Рубинштейна за оплатой парковки будут следить камеры.

Фото: Piter.TV