"Адмиралтейские верфи" запустили программу подготовки кораблестроителей

Первая группа учеников уже начала занятия.

Петербургское предприятие "Адмиралтейские верфи" запустило масштабную программу подготовки рабочих судостроительных специальностей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия 3 марта.

Желающие освоить профессию корабела смогут сделать это за два-три месяца, получая при этом стипендию и гарантированные рабочие места. В текущем году "Верфи" возьмут на обучение 230 человек со средним, непрофильным средним или высшим образованием, что является самым крупным набором за последние семь лет. Первые группы учеников уже начали знакомиться с теорией и вскоре пройдут практику в цехах предприятия. Среди новобранцев по итогам обучения появятся сборщики-достройщики, трубопроводчики, гуммировщики, газорезчики, сборщики корпусов металлических судов.

За семь лет программы "Адмиралтейские верфи" подготовили к профессии почти 500 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге стартовали испытания подлодки "Волхов".

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"