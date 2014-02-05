В Колпино на Адмиралтейской задымился мусор

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании.

В Колпинском районе сегодня, 13 августа, произошел пожар. На Адмиралтейской улице в доме № 15 вспыхнул мусор. Пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:50. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что возгорание случилось в неэксплуатируемом здании размером 20х70 метров. Пожар потушили за 26 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Зеленогорске произошел пожар на 200 квадратов.

Фото: Piter.tv