Адмирал Попов: подлодка "Курск" затонула после столкновения с субмариной НАТО

Наименование субмарины известно "с вероятностью 90%".

Атомная подводная лодка "Курск" затонула вследствие столкновения с субмариной Североатлантического альянса. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал командующий на тот момент Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

По его словам, наименование судна, которое находилось на момент столкновения в районе произошедшего, известно российским военным "с вероятностью 90%".

Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта. Вячеслав Попов, экс-главком СФ

Напомним, АПЛ "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официальная версия гласит, что трагедия с российской субмариной произошла из-за взрыва торпеды на борту. В результате произошедшего погибли все 118 членов экипажа.

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Видео: Telegram/РИА Новости