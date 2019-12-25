Администрация Выборгского района напоминает о режиме работы МФЦ в "красной" зоне

Послабления для центров госуслуг пока сделаны только в "зеленых" районах.

С понедельника, 1 июня, режим работы МФЦ в "красной" и "зеленой" зонах остается неизменным. Жители Выборгского района по-прежнему могут воспользоваться только определенными услугами. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что в перечень услуг, оказание которых разрешено в районах с тревожной эпидобстановкой, входит 44 пункта из 600 возможных. В список входят оформление недвижимости, получение свидетельства о рождении и смерти, подтверждение учетной записи на портале Госуслуг, получение внутренних паспортов, пенсий, оформление выплат по беременности и родам, а также меры поддержки семьям с детьми во время эпидемии. Все перечисленные услуги оказываются только по предварительной записи на сайте или по телефону конкретного филиала. Запись оформляется на фамилию заявителя. В случае очного посещения центра необходимо соблюдать "масочный" режим и прийти без сопровождающих.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону для справок: 8-800-500-00-47.

Сейчас в Выборге работают филиал МФЦ в доме №13 по Вокзальной улице и бизнес-офис в доме №4 по улице Димитрова. Кроме того, центры осуществляют свои услуги в Приморске, Светогорске и поселке Рощино Выборгского района.

Большинство услуг МФЦ доступны в дистанционном режиме на порталах gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге завершилось благоустройство территории вокруг колодца на улице Гагарина.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО