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Администратор паблика про Лугу предложил устроить флешмоб #Мывмасках
Сегодня, 15:02
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lizapoluda

Администратор паблика про Лугу предложил устроить флешмоб #Мывмасках

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Для участия жители города должны прислать селфи со средством личной защиты.

В пятницу, 10 апреля, администратор проекта "Подслушано в городе Луга"  разместил в ВК-сообществе запись о новом "антикоронавирусном" флешмобе.

Участникам предлагается выложить свое фото в маске в специальный альбом. Подборки из лучших селфи будут переодически размещать на стене группы.

Нас читает много людей, и мы покажем, что носить маску в общественном месте - не зазорно, а необходимое и, тем более, полезное дело! 

–  отмечено в посте 

 Флешмоб начался спустя несколько минут после размещения записи. На призыв откликнулись сразу несколько пользователей:

Ранее мы рассказывали о том, что в Луге продолжается дезинфекция детских площадок.

Фото: ВКонтакте / lugasluh

 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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