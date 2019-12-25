Администратор паблика про Лугу предложил устроить флешмоб #Мывмасках

В пятницу, 10 апреля, администратор проекта "Подслушано в городе Луга" разместил в ВК-сообществе запись о новом "антикоронавирусном" флешмобе.
Участникам предлагается выложить свое фото в маске в специальный альбом. Подборки из лучших селфи будут переодически размещать на стене группы.
Нас читает много людей, и мы покажем, что носить маску в общественном месте - не зазорно, а необходимое и, тем более, полезное дело!
– отмечено в посте
Флешмоб начался спустя несколько минут после размещения записи. На призыв откликнулись сразу несколько пользователей:
Ранее мы рассказывали о том, что в Луге продолжается дезинфекция детских площадок.
Фото: ВКонтакте / lugasluh
Обсуждение ( 0 )