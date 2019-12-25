Администратор паблика про Лугу предложил устроить флешмоб #Мывмасках

Для участия жители города должны прислать селфи со средством личной защиты.

В пятницу, 10 апреля, администратор проекта "Подслушано в городе Луга" разместил в ВК-сообществе запись о новом "антикоронавирусном" флешмобе.

Участникам предлагается выложить свое фото в маске в специальный альбом. Подборки из лучших селфи будут переодически размещать на стене группы.

Нас читает много людей, и мы покажем, что носить маску в общественном месте - не зазорно, а необходимое и, тем более, полезное дело! – отмечено в посте

Флешмоб начался спустя несколько минут после размещения записи. На призыв откликнулись сразу несколько пользователей:

Ранее мы рассказывали о том, что в Луге продолжается дезинфекция детских площадок.

Фото: ВКонтакте / lugasluh