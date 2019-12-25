Стало известно, кто попросил запретить видео "Dolce&Gabbana" в Instagram с целующимися девушками

На данный момент никакого решения принято не было.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали о движении административного иска к "Dolce&Gabbana" из-за видео с целующимися девушками.

На данный момент иск остался без движения, так как истец предоставил не все необходимые документы — копии материалов проверки по обращению депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Михаила Романова в интересах гражданина М. Кроме того, в заявлении прокурора отсутствует информация об ответчике. Если ответчик не был установлен, то об этом также нужны соответствующие документы.

Вдобавок к тому видео, которое прокурор просил признать запрещенным ранее, он добавил еще одно — с мужчинами. Ранее истец объяснил свой иск тем, что ролик известного бренда противоречит семейным ценностям.

Фото: Piter.TV