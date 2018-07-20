Юрий Васечкин стал главой администрации Волосовского района Ленобласти

Решение приняли 17 ноября.

Юрий Васечкин занял пост главы администрации Волосовского района Ленобласти. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

Решение было принято на 20-м заседании районного Совета депутатов четвертого созыва. Депутаты выбрали нового главу района в самом начале заседании.

Ранее эту должность занимал Василий Рыжков, который в сентябре стал депутатом областного Законодательного собрания. Васечкин же занимал должность заместителя главы администрации и председателя комитета финансов района.

На днях мы писали, что ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов.

Фото: ВКонтакте / Администрация Волосовского муниципального района