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Юрий Васечкин стал главой администрации Волосовского района Ленобласти
Сегодня, 19:26
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Юрий Васечкин стал главой администрации Волосовского района Ленобласти

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Решение приняли 17 ноября.

Юрий Васечкин занял пост главы администрации Волосовского района Ленобласти. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

Решение было принято на 20-м заседании районного Совета депутатов четвертого созыва. Депутаты выбрали нового главу района в самом начале заседании. 

Ранее эту должность занимал Василий Рыжков, который в сентябре стал депутатом областного Законодательного собрания. Васечкин же занимал должность заместителя главы администрации и председателя комитета финансов района. 

На днях мы писали, что ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов.

Фото: ВКонтакте / Администрация Волосовского муниципального района

Теги: администрация волосовского района, глава, юрий васечкин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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