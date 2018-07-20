Юрий Васечкин стал главой администрации Волосовского района Ленобласти

Юрий Васечкин занял пост главы администрации Волосовского района Ленобласти. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.
Решение было принято на 20-м заседании районного Совета депутатов четвертого созыва. Депутаты выбрали нового главу района в самом начале заседании.
Ранее эту должность занимал Василий Рыжков, который в сентябре стал депутатом областного Законодательного собрания. Васечкин же занимал должность заместителя главы администрации и председателя комитета финансов района.
На днях мы писали, что ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов.
Фото: ВКонтакте / Администрация Волосовского муниципального района
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все