Администрация рассматривает три варианта тарифа на проезд в 2021 году

Варианты рассмотрят осенью.

В среду, 9 сентября, стало известно, что Смольный размышляет над тремя тарифами на проезд в общественном транспорте. Так, первый вариант не предусматривает изменение цен. Второй вариант, "агрессивный", предусматривает увеличение цен выше уровня инфляции. И третий вариант предусматривает рост цен на уровне инфляции.

Эти варианты рассмотрит комитет по тарифам и после этого станет известно, вырастут ли цены. Предложения по стоимости представят в октябре или ноябре, после того, как будет завершен анализ финансово-хозяйственной деятельности городских перевозчиков по итогам деятельности за прошедший период. Окончательное решение примут к концу года.

Ранее мы писали, что проезд в транспорте может подорожать.

Фото: Piter.TV