Пользователи iPhone остались без скидок на проезд в петербургском транспорте

Жители города жалуются на плохую работу приложения Mir Pay.

С 1 января 2021 года в Петербурге повысили цены на проезд в общественном транспорте. Чиновники заявили, что горожане, оплачивая проезд банковской картой с платежной системой "Мир", получат скидку. Однако все оказалось не так просто, сообщили "Невские новости".

Горожане начали жаловаться на плохую работу приложения Mir Pay. Кроме всего прочего, приложение работает только на платформе Android, что оставляет пользователей iPhone без скидки (33 рубля вместо 60 в метро). В комментариях в "Гугл плэй" петербуржцы отметили, что приложение работало всего один день, а потом перестало.

В комитете по транспорту комментариев пока не дали, но пообещали разобраться в ситуации позднее.

Ранее мы писали, что петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд.

Фото: Piter.TV