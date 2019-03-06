Депутат Дмитриева считает повышение платы за проезд в 2021 году безосновательным

После появления информации о подорожания тарифа на проезд, депутат городского парламента Оксана Дмитриева усомнилась в экономическом обосновании такого решения. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.
По ее мнению пассажиропоток в следующем году менее интенсивным не будет. Наоборот станет больше, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.
Нужно учитывать так называемый "отложенный спрос" , в том числе и туристический, который может возникнуть. Люди год сидели в ситуации, близкой к самоизоляции, у них накопилось множество различных дел
уверена политик.
Дмитриева убеждена, что повышение цен сделает наземный транспорт еще менее востребованным, из-за чего снова придется поднять цену, чтобы окупить собственную деятельность.
Ранее мы писали, что сцены, чтобы окупить собственную деятельность.
Фото: Piter.TV
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