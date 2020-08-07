Суд Петербурга отказался снимать лидера "Партии роста" Дмитриеву с выборов в Госдуму

Дмитриева баллотируется в Госдуму по одномандатному округу №217.

Городской суд Петербурга не удовлетворил иск об отмене регистрации кандидата в Государственную думу по одномандатному округу №217 от "Партии роста" Оксаны Дмитриевой. Об этом 13 августа сообщается на сайте суда.

Ранее её оппонент от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Румянцев подал в суд иск. Поскольку в предвыборной декларации о доходах в качестве собственности Дмитриева не указала дом в Греции, принадлежащий супругу.

В июле этого года стало известно, что лидер "Партии роста" Дмитриева не стала баллотироваться в ЗакС Петербурга.

Фото: официальный сайт депутата Оксаны Дмитриевой