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Суд Петербурга отказался снимать лидера "Партии роста" Дмитриеву с выборов в Госдуму
Сегодня, 16:59
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Суд Петербурга отказался снимать лидера "Партии роста" Дмитриеву с выборов в Госдуму

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Дмитриева баллотируется в Госдуму по одномандатному округу №217.

Городской суд Петербурга не удовлетворил иск об отмене регистрации кандидата в Государственную думу по одномандатному округу №217 от "Партии роста" Оксаны Дмитриевой. Об этом 13 августа сообщается на сайте суда. 

Ранее её оппонент от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Румянцев подал в суд иск. Поскольку в предвыборной декларации о доходах в качестве собственности Дмитриева не указала дом в Греции, принадлежащий супругу. 

В июле этого года стало известно, что лидер "Партии роста" Дмитриева не стала баллотироваться в ЗакС Петербурга.

Фото: официальный сайт депутата Оксаны Дмитриевой

Теги: выборы, госдума, оксана дмитриева
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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