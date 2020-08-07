Суд Петербурга отказался снимать лидера "Партии роста" Дмитриеву с выборов в Госдуму

Городской суд Петербурга не удовлетворил иск об отмене регистрации кандидата в Государственную думу по одномандатному округу №217 от "Партии роста" Оксаны Дмитриевой. Об этом 13 августа сообщается на сайте суда.
Ранее её оппонент от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Румянцев подал в суд иск. Поскольку в предвыборной декларации о доходах в качестве собственности Дмитриева не указала дом в Греции, принадлежащий супругу.
В июле этого года стало известно, что лидер "Партии роста" Дмитриева не стала баллотироваться в ЗакС Петербурга.
Фото: официальный сайт депутата Оксаны Дмитриевой
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Мужские спортивные костюмы за 1390 руб. Очень большой выбор, все в одну цену, хорошее качество, стильный дизайн, в общем сами убедитесь, вот ----- https://nnna.ru/katalog