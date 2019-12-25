Администрация Выборгского района выразила соболезнования родным и близким Владимира Конюхова

В понедельник не стало главы Союза рыбоводов Ленинградской области.

В понедельник, 14 сентября, ушел из жизни глава Союза рыбоводов Ленинградской области Владимир Михайлович Конюхов. Соболезнования всем, кто знал руководителя, выразил муниципальный аппарат Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Владимир Конюхов родился 26 ноября 1945 года в Ленинграде. В 1964 году он окончил Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум по специальности рыбовод-ихтиолог, а позже связал свою жизнь с полученной специальностью, проработав на Курильском рыбоводном заводе, в Невском рыбокомбинате, Севзапрыбводе, рыболовецких колхозах "Балтика" и Приморском отделении колхоза имени Ленина.

Отметим, что покойный основал и руководил рядом ведущих областных рыбоводных хозяйств и являлся постоянным членом Ленинградского областного рыбохозяйственного Совета. В общей сложности он посвятил любимому делу 60 лет.

Кроме того, Владмиир Конюхов принял активное участие в становлении и развитии рыбоводных хозяйств на реке Свирь в Подпорожском районе.

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Фото: Pixabay