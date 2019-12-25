Администрация Выборгского района просит жителей соблюдать меры безопасности

На данный момент комбинат благоустройства выполняет срочные работы по распилу деревьев, мешающих проезду автотранспорта, а также ведет учет последствий, которые доставила зеленому фонду непогода.

Шквалистый ветер повалил в Выборгском районе несколько деревьев. В частности, в Выборге – в парке Ленина, саду скульптур, во дворах на Ленинградском шоссе и улице Рубежной. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сегодняшние случаи подтверждают, что опиловка и удаление аварийных зеленых насаждений необходимы для обеспечения безопасности в городе. Такие работы в Выборге пройдут в ноябре-декабре 2021 года.

На данный момент комбинат благоустройства выполняет срочные работы по распилу деревьев, мешающих проезду автотранспорта, а также ведет учет последствий, которые доставила зеленому фонду непогода. Информация о ходе работ ежеминутно направляется в администрацию.

ГУ МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности во время сильного ветра: при парковке автомобилей следует выбирать место вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; пешеходам необходимо обходить шаткие строения, линии электропередач.

В это же время в Выборгском районе усилена работа служб жизнеобеспечения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО