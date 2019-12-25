  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Администрация Выборгского района поздравила местных жителей с Днём семьи, любви и верности
Сегодня, 9:06
52
lizapoluda

Администрация Выборгского района поздравила местных жителей с Днём семьи, любви и верности

0 0

Землякам пожелали согласия и гармонии с родными.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава администрации муниципального образования Геннадий Орлов поздравили местных жителей с Днём Петра и Феворнии. Праздник также известен, как День семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Руководители отметили, что семья является самой крепкой поддержкой и опорой не только для отдельного человека, но и для государства. Кроме того, крепкая ячейка общества даёт человеку поддержку в любой ситуации и раскрывает его лучшие качества.

 Дорогие земляки! В этот замечательный праздник желаем вам любви и гармонии, доброго и чуткого отношения друг к другу. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех, а семьи будут крепкими и счастливыми!

подчеркнули Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге установили мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне сотрудников милиции.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии