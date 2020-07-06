В Выборге установили мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне сотрудников милиции

В боях за оборону Выборга погибли более 40 милиционеров.

В пятницу, 3 июня состоялась торжественная церемония открытия памятного мемориала в честь сотрудников Выборгского ГОВД Ленинградской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гранитную доску с именами более 40 погибших милиционеров установили на фасаде здания УМВД по Выборгскому району.

Открывая торжественную церемонию, заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Виктор Борисенко подчеркнул значимость происходящего события для выборгского гарнизона полиции, а также упомянул о большом воспитательном значении монумента для юных молодых людей, которые свяжут свою жизнь со служением в полиции.

Наша святая обязанность - сохранить память о беззаветной преданности родине. Память о людях, для которых слова "честь", "совесть" , "верность долгу до конца" - не просто слова. Виктор Борисенко, заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции.

К участникам мероприятия также обратился глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Он поблагодарил Совет ветеранов, руководство УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предпринимателей, которые принимали участие в реализации данного проекта.

Эта идея родилась у совета ветеранов и началось это все с выпуска книги "История в лицах", где был дан краткий рассказ о том, как развивалась выборгская милиция и потом полиция. И потом уже возникла идея увековечить память погибших в годы ВОВ и сегодня мы видим результаты этой работы.

Этот барельеф является напоминанием тем, кто пожертвовал своей жизнью ради законности и порядка в мирное время. отмечает Никулин.

Отметим, что в церемонии приняли участие представители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, представители ветеранских организаций, районной администрации, учащиеся кадетских классов полицейской направленности и другие почётные гости.