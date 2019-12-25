Администрация Выборгского района оценила работу целлюлозно-бумажного комбината в Светогорске

Предприятие показало лучший результат в противодействии коронавирусу.

Представители Выборгского района посетили целлюлозно-бумажный комбинат ЗАО "Интернешнл Пейпер" в Светогорске с проверкой исполнения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Комбинат является системообразующим предприятием Ленобласти и имеет право на продолжение работы с условием соблюдения санитарно-эпидемических норм согласно Постановлению правительства.

Во время рейда, представители администрации Выборгского района провели встречи с руководством предприятия и членами оперативного штаба, осмотрели производственные площадки.

По результатам проверки был сделан вывод о добросовестном соблюдении организацией всех требований, введенных в условиях эпидемии. Так, на территории комбината установлены дополнительные правила пропуска. Кроме того, на входе сотрудники измеряют температуру тела: лица с признаками ОРВИ не допускаются на территорию. Соблюдаются и правила социального дистанцирования – лица, находящиеся на территории, не подходят друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. Некоторые сотрудники переведены на удаленную работу или временно освобождены от трудовой деятельности с сохранением зарплаты.

Кроме того, комбинат безвозмездно передал в городскую службу ЖКХ 1 тонну гипохлорита для регулярного проведения санобработки, по 100 защитных костюмов, перчаток, масок и защитных очков. Предварительно руководство предприятия провело с работниками коммунальной сферы инструктаж по технике безопасности.

Инспекционная комиссия оценила ЗАО "Интернешнл Пейпер" как одно из наиболее успешных предприятий по мерам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказывали о том, что представители силовых ведомств Выборгского района провели совещание по коронавирусу.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО