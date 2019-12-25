Центр компетенций одобрил проект сквера на Садовой

Территорию будет полностью благоустроена в 2021 году с учетом мнения жителей.

Сотрудники нового Центра компетенций по реализации проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Умный город" положительно оценили концепцию будущего сквера на Садовой улице во время посещения Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Инспекция площадки прошла при участии заместителя директора Центра Екатерины Манжулы. На осмотре также присутствовал помощник главы администрации Выборгского района по вопросам архитектуры и градостроительства Олег Лиховидов. Он представил планы по программе "Формирование комфортной городской среды", которая является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

Отмечается, что концепция благоустройства сквера формировалась на основе социологических данных. Создатели проекта руководствовались общественным мнением и результатами опроса молодых горожан. Кроме того, выбор места проходил по результатам рейтингового голосования, которое проходило с 18 по 24 февраля. За Садовую улицу проголосовали 5437 человек.

Проект по устройству сквера на Садовой будет разработан в течение 2020 года, а уже в следующем году ожидается его воплощение. На данный момент планируется озеленение территории, создание прогулочных дорожек, зон отдыха и общественных пространств. Также авторами предусмотрено внедрение элементов ландшафта и освещения.

В ходе трехлетней реализации программы "Формирование комфортной городской среды", отремонтировано более 30 дворов и 7 общегородских территорий Выборга, в том числе – Смоляной мыс. Ранее мы сообщали о дальнейших планах администрации по его благоустройству.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО