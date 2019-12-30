Видео: Дрозденко о дальнейших планах по благоустройству Смоляного мыса

В субботу, 28 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборг в рамках последней в этом году рабочей поездки. Среди прочего, он отметил благоустройство Смоляного мыса и поделился дальнейшими планами по благоустройству территории отдыха.

Конечно же мы будем ставить вопрос перед Министерством обороны РФ о передаче тех зданий, находящихся на Смоляном Мысу. На данный момент министерство никак не использует эти объекты. Мы будем просить их передать здания либо в собственность города Выборга, либо в собственность Ленинградской области для начала проведения ремонтно-восстановительных работ.

Есть идея создать на Смоляном мысу уже полноценную парковую зону для горожан. Для этого нам необходимо избавится от ряда руинированных зданий, расположенных на территории мыса. Часть зданий мы восстановим, часть зданий уничтожим.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области