Видео: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборг

Губернатор посетил школу №6, отметил благоустройство смоляного мыса и проинспектировал ход капремонта жилых домов в центре города.

28 декабря, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Выборг в рамках последней в этом году рабочей поездки. По итогам осмотра губернатор оценил благоустроенную территорию Смоляного мыса, посетил отстроенную школу №6 и проверил ход капитального ремонта жилых домов.

Дрозденко отметил, что школа №6, открытая после реновации, "окончательно избавилась от репутации неблагополучной". В новом образовательном учреждении появились специализированные классы с углубленным изучением предметов и собственный теплопункт

Мы побывали в одной из старых школ Выборга. Школа была построена в 70-ые и после не ремонтировалась и не реставрировалась. Вы видели, какую хорошую школу мы получили по программе реновации, которая работает на территории всей Ленинградской области. Самое главное, что школа заиграла новыми красками и стала современной и светлой чистой и хорошей. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В ходе поездки Александр Дрозденко провел инспекцию по адресам, в которых ведется капитальный ремонт. Шесть объектов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Посмотрели часть домов, которые сейчас ремонтируются в Выборге. У нас 76 объектов, которые являются памятниками регионального значения. Мы поставили перед собой задачу до 2025 года отреставрировать эти дома. К сожалению шесть домов получили неудовлетворительную оценку. Часть домов мы ремонтируем второй год. ДВажды меняли подрядчиков. Проведен серьезный разбор полетов. По каждому дому будет персональная ответственность. Мы надеемся, что до середины следующего года мы эту программу завершим. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Компании, не справившиеся со своей задачей, попадут в черный список Ленинградской области.

Среди прочего, губернатор отметил благоустройство Смоляного мыса. Он призвал продолжить работу, что бы в конечном итоге "мыс стал любимым местом отдыха горожан и гостей города".

Видео: Piter.TV