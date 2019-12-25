Администрация Выборгского района предупредила жителей о происках лже чиновников

Мошенники представляются районными руководителями.

Представители власти Выборгского района просят местных жителей быть бдительными: в городах и поселениях начали орудовать мошенники. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Злоумышленники звонят гражданам по телефону и представляются руководителями муниципального образования. От их имени они пытаются выманить деньги и продать различные товары.



Чиновники подтвердили, что они не имеют отношения к происходящему. Жителям необходимо пресекать попытки обмана.



Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила местных жителей с Днём семьи, любви и верности.



Фото: Piter.TV