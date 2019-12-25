  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Администрация Выборгского района предупредила жителей о происках лже чиновников
Сегодня, 17:01
48
lizapoluda

Администрация Выборгского района предупредила жителей о происках лже чиновников

0 0

Мошенники представляются районными руководителями.

Представители власти Выборгского района просят местных жителей быть бдительными: в городах и поселениях начали орудовать мошенники. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Злоумышленники звонят гражданам по телефону и представляются руководителями муниципального образования. От их имени они пытаются выманить деньги и продать различные товары.

Чиновники подтвердили, что они не имеют отношения к происходящему. Жителям необходимо пресекать попытки обмана.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила местных жителей с Днём семьи, любви и верности.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии