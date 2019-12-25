Представители власти Выборгского района просят местных жителей быть бдительными: в городах и поселениях начали орудовать мошенники. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Злоумышленники звонят гражданам по телефону и представляются руководителями муниципального образования. От их имени они пытаются выманить деньги и продать различные товары.
Чиновники подтвердили, что они не имеют отношения к происходящему. Жителям необходимо пресекать попытки обмана.
Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района поздравила местных жителей с Днём семьи, любви и верности.
Фото: Piter.TV
Администрация Выборгского района предупредила жителей о происках лже чиновников
Мошенники представляются районными руководителями.
Представители власти Выборгского района просят местных жителей быть бдительными: в городах и поселениях начали орудовать мошенники. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,
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