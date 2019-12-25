Администрация Светогорского поселения поздравила пожарных с профессиональным праздником

Благодарность получили и ветераны непростой службы.

В четверг, 30 апреля, глава Светогорского городского поселения Ирина Иванова и глава местной администрации Сергей Давыдов поздравили сотрудников пожарных частей с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Представители власти также выразили уважение ветеранам пожарной службы, некоторые из которых до сих пор продолжают работу по спасению людей из огня.

Представители этой благородной профессии выбрали делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Каждый день борьба с огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги. Доблесть, которую вы проявляете на пожарах, достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания. отметили Ирина Иванова и Сергей Давыдов

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