Администрация Соснового Бора обсудила бюджет в онлайн-формате

Были перечислены как удачные вложения, так и недочеты.

В городе Сосновый Бор прошли заочные публичные слушания по исполнению прошлогоднего бюджета. Обсуждение транслировалось в ВК-сообществе местной администрации.

Центральное выступление представила председатель городского комитета финансов Ольга Козловская. По представленным ей данным, негосударственные организации принесли в бюджет Соснового Бора 2 631 250 тысяч рублей, что закрывает план на 99,97%. Расходы составили 2 640 964 тысяч рублей, выполнив план на 95,5%.

По словам Козловской, городская казна, прежде всего, обогатилась за счет НДФЛ и земельного налога в условиях стабильного экономического развития.

Кроме того, на душу населения пришлось почти 39 тысяч рублей, что является одним из самых высоких показателей в Ленинградской области.

Большая часть запланированные мероприятия и контракты за рассматриваемые 12 месяцев были реализованы практически полностью. Из них почти 88% осуществлены с помощью муниципальных образований.

Также были представлены и недочеты в пользовании бюджетом: рост недоимок по налоговым платежам и расторжение нескольких контрактов. Администрация будет работать над улучшением ситуации в этих сферах.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору обновят более 3000 квадратных метров асфальта.

Фото: Piter.TV