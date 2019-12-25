Администрация города направит миссионеров в Якутию

Комитет по делам Арктики в 11-й раз выбрал подрядчика для популяризации вечной мерзлоты.

Во вторник, 21 июля, издание "Фонтанка" сообщило, что Смольный направит миссионеров в Якутию. Так, 2,5 миллиона бюджетных рублей будут потрачены на деловую миссию Петербурга в Якутии. Сведения о победителя конкурса пока нет, но есть информация о том, что в Якутию пожелали слетать 8 компаний.

Судя по документам, делегация проведет также "Обзор социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), анализ функционирования сферы науки и образования Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия) в области изучения и освоения Арктики...".

Отмечается, что остальные 14 контрактов комитета будут направлены на поддержание самих себя. В 2020-2022 году, сообщает издание, арктическое ведомство обойдется налогоплательщикам почти в 500 миллионов рублей.

"Фонтанка" уточняет, что за все время существования комитета (его основали в 2018 году) было реализовано 25 контрактов, 14 их которых составляли закупки для комитета. Отмечается, что особой популярностью пользуется бумага для офисной техники и картриджи: затраты составили 5,5 миллионов рублей. Вместе с тем, в комитете работают всего 40 человек. В ФЗ "О бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" комитету выделили почти 460 миллионов рублей, около 330 миллионов находятся в строке, которая посвящена содержанию самих себя. По подсчетам, комитет тратит 1 рубль на "оказание услуг по организации и сопровождению мероприятий" после того, как 3 рубля потратит на самого себя.

Ранее мы писали, что в Петербурге создали Научно-производственный арктический кластер.

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