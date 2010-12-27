Администрация Рощино приглашает на публичные слушания

На слушаниях представят проект для программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

Администрация МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской приглашает 25 июля 2018 г. в 14-00 на публичные слушания. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Слушания состоятся в зале заседаний на Советской улице, 39. Для обсуждения представят проект планировки и проект межевания территории для предоставленния многодетным семьям, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках государственной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

Предварительно ознакомиться с материалами публичных слушаний можно по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Советская, д.39, каб.5, завтра с 14-00 до 16-00.

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