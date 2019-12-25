Администрация Приморского поселения ограничила прием граждан

Связаться с представителями МО можно по почте.

Прием жителей в администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района ограничен на время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте МО.

Единственным приемным днем назначен вторник, обращения будут приниматься с 9:30 до 17:30, перерыв – с 13:00 по 14:00. Горожане смогут прийти на личную встречу с представителями администрации только по вопросам, которые требуют незамедлительного решения. В остальных случаях рекомендуется обращаться к муниципалам по электронной почте primorskadm@mail.ru, через официальный сайт, а также присылать письма по адресу 188910, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 10.

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Фото: Pixabay