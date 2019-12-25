Эти билеты будут действовать до 30 апреля.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что администрация Петербурга вводит бесплатные проездные билеты льготникам. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Соответствующие проездные получат обладатели знаков "Почётный донор СССР" или "Почётный донор России", которые получают ежемесячную денежную выплату за счёт средств федерального бюджета. Отмечается, что при этом льготникам не должно быть больше 55 лет.

"Выдача безденежных проездных документов (билетов) осуществляется при предъявлении паспорта РФ и документа (удостоверения), подтверждающего право на льготу, в соответствии с базой данных, предоставляемой СПб ГКУ "Городской информационно-расчетный центр"", —сказано в сообщении.

Эти билеты будут действовать до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге.

Фото:Piter.TV