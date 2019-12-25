Администрация Первомайского поселения поздравила сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Инспекторам пожелали успехов и семейного благополучия.

Глава Первомайского сельского поселения Владимир Курносов и глава местной администрации Сергей Тищенков поздравили сотрудников ГИБДД с предстоящим днем ГАИ. Об этом сообщила пресс-служба МО.

Руководители поблагодарили всех дорожных инспекторов за ответственность и выполнение служебного долга, а также подчеркнули, что в структуре ГИБДД, работают настоящие профессионалы

Желаем каждому из Вас новых успехов в службе, счастья, здоровья и семейного благополучия.

резюмировали представители власти

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Фото: Piter.TV