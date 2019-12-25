Руководители Выборгского района приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Также Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поделились мнениями о предполагаемых переменах.

В среду, 1 июля, глава Выборгского района Дмитрий Никулин прибыл на избирательный участок для участия в голосовании о поправках в Конституцию страны. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Руководитель отметил, что выразить мнение и отношение к переменам важно для каждого гражданина.

Очевидно, что в предлагаемых поправках поднимаются важные аспекты для дальнейшего стабильного развития нашей страны. Кроме того, целый ряд изменений предполагает важный идеологический, правовой и управленческий смысл. подчеркнул Дмитрий Никулин

Чуть раньше свой голос отдал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. По его мнению, изменения, вносимые в Конституцию - это естественный процесс, так как в законе должны присутствовать поправки, которые отвечают духу времени.



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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО