Администрация Московского района должна ликвидировать свалку на Рощинской улице в течение года

Иск в суд подал природоохранный прокурор.

В течение следующих 365 дней по постановлению Московского районного суда администрация Московского района обязана ликвидировать появившуюся свалку на Рощинской улице, 1.

На свалку свозят в частности и строительный мусор: битый бетон, кирпич, грунт, а также покрышки и другой мусор. С иском в суд обратился природоохранный прокурор, когда о свалке написали в СМИ. Как оказалось, участок земли является частью территории общего пользования. Это значит, что за ним обязана ухаживать администрация района. Чиновники Московского района пытались напомнить об адресной программе: несанкционированную свалку якобы должны были убрать до 2022 года, но денег на это пока нет. Однако суд остался непреклонен.

Ранее мы писали, что на юге города завершили ремонт двух улиц.

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