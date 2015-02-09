АдГ стала самой популярной партией Германии: мнение экспертов

Все остальные партии де-факто состоят в союзе против АдГ, отказываясь вступать с ней в коалицию, и в итоге популярность АдГ все же не позволяет ей продвигать свои законопроекты на федеральном уровне.

Новость о том, что АдГ обогнала ХДСС/ХСС, став самой популярной партией Германии, открывает прямую дорогу к масштабному немецкому кризису, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркивают, что АдГ в немецкой политике – "партия нон-грата". Все остальные партии де-факто состоят в союзе против АдГ, отказываясь вступать с ней в коалицию, и в итоге популярность АдГ все же не позволяет ей продвигать свои законопроекты на федеральном уровне. Однако такими темпами АдГ может получить квалифицированное большинство в ряде земельных парламентов, особенно на востоке страны, и тогда встанет вопрос о единстве Германии.

Нет, мы не ждем раздела на ФРГ и ГДР или иного какого-то распада, но хронический отказ в праве на участие в принятии решений значительной части населения страны может привести к общему разочарованию немцев в политическом устройстве и резкому росту протестных настроений, включая активизацию радикальных правых движений совершенно непарламентского характера. И когда крупные города Германии начнут становиться ареной для разборок нацистов с исламистами, мало не покажется никому. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere