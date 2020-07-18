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Activision представила тизер игры Call Of Duty: Vanguard

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Релиз должен состояться 5 ноября 2021 года.

Компания Activision представила трейлер новой части игры Call Of Duty. Она посвящена событиям Второй мировой войны.

Отмечается, что предзаказы разработчики уже открыли. Релиз игры Call Of Duty: Vanguard должен состояться 5 ноября 2021 года. Шутер будет доступен на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X/S.

В России стоимость игры будет начинаться от 3,5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти перепись населения начнется 15  октбря. 

Видео: YouTube / Call of Duty

 

Теги: call of duty vanguard, playstation 4, playstation 5, xbox one, xbox series x
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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