Activision представила тизер игры Call Of Duty: Vanguard

Релиз должен состояться 5 ноября 2021 года.

Компания Activision представила трейлер новой части игры Call Of Duty. Она посвящена событиям Второй мировой войны.

Отмечается, что предзаказы разработчики уже открыли. Релиз игры Call Of Duty: Vanguard должен состояться 5 ноября 2021 года. Шутер будет доступен на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X/S.

В России стоимость игры будет начинаться от 3,5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти перепись населения начнется 15 октбря.

Видео: YouTube / Call of Duty