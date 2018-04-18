Александра Абросимова переизбрали на пост бизнес-омбудсмена Петербурга

В ЗакСе "за" кандидата проголосовало 41 спикеров.

Парламентарии петербургского ЗакСа переизбрали ответственного бизнес-омбудсмена по городу. Должность осталась за Александром Абросимовым. Таким образом мужчина займет место уполномоченного по бизнес-вопросам уже второй раз. Впервые его утвердили в марте 2014 года.

Решение принято депутатами днем 20 марта. Кандидатура Абросимова поддержана 41 спикерами. Председатель ЗакСа отметил, что за время на должности Абросимов сумел зарекомендовать себя в качестве "серьезного и вдумчивого" человека.

Отметим, что продлить срок омбудсмена предложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Ранее Абросимов управлял АО ОТ "Северная верфь". Он числился в организации коммерческим директором компании.

Ранее Piter.tv писал о том, что Инна Карпушина стала руководителем пресс-службы Смольного.

Фото: Piter.tv